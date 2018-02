A : Tim, you didn’t look sad when you waved

good-bye to your wife in the airport.

팀, 너는 그 공항에서 너의 아내에게

작별인사 할 때 슬퍼 보이지 않았어.



B : Yeah, you’re right. Since we were married

we’ve never been apart from each other.

This is the first time. I believe that

absence makes the heart grow fonder,



so this will help our relationship improve.그래, 네가 맞아. 우리는 결혼한 이래 결코서로로부터 떨어져 있은 적이 없어.이것이 처음이야. 나는 떨어져 있으면그리움이 더해진다고 믿어, 그래서 이것은우리의 관계를 향상시키는데 도움을 줄 거야.



A : Oh, I see. I’m glad to hear that.

오, 알겠어. 나는 그것을 들어서 기뻐.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의