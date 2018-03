A : It seems like my child has entered

puberty. These days, she dislikes

everything for no reason.

나의 아이가 사춘기에 들어선 것처럼 보여.

요즘, 그녀는 아무 이유 없이 모든 것을 싫어해.



B : Why don’t you say something to her?

네가 그녀에게 뭔가 말하는건 어때?





A : Well, I could do that, but I’m trying tounderstand her a little.음, 나도 그렇게 할 수 있었어, 하지만 그녀를이해하기 위해 노력하고 있어.



B : Hopefully, she can pass the puberty

without a lot of trouble.

바라건대, 그녀가 많은 문제 없이 사춘기를

지날 수 있기를.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의