A : Have you heard that Amy’s daughter

is missing now?

너는 에이미의 딸이 지금 실종 중이라는

것을 들었니?



B : Oh, my goodness! I can’t believe it.

Is that really true?

오, 세상에! 나는 그것을 믿을 수 없어.

그것이 정말 진실이니?





A : She’s completely out of her mind now.그녀는 완전히 지금 제 정신이 아니야.



B : Did she call the cops?

그녀는 경찰에 전화를 했니?



A : Of course, she did! She’s looked for

her daughter everywhere under the sun.

물론, 그녀는 했어! 그녀는 하늘 아래

모든 곳에서 그녀의 딸을 찾았어.

