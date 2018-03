한국해양대, 취·창업 지원 ‘오션 ITS Navi’ 시스템 구축

입학-졸업-취업까지 이력 관리

학생-기업 쌍방향 소통 강화



한국해양대학교(총장 박한일)는 학생들의 성공적인 취·창업 지원을 위한 ‘오션 ITS Navi’ 시스템을 구축해 2018학년도 1학기부터 시행한다고 5일 밝혔다.



‘오션 ITS Navi(Individual Total Service Navigation)’ 시스템은 NCS기반 직무역량강화 및 4차 산업혁명 시대를 선도하는 글로벌 리더 양성을 목표로 입학에서 졸업, 취업까지 학생이력을 관리하는 것이다.



이를 통해 학생들은 자격증, 어학능력, 현장실습 등 취·창업에 필요한 경험과 경력을 하나의 포트폴리오로 종합해 관리할 수 있다. 특히 기존의 단순경력개발 시스템과 달리 학생과 기업의 쌍방향 소통이 강화된 점이 특징이다.





학생들은 실시간 기업채용정보뿐 아니라 대학의 가족 회사를 비롯한 산학협력 네트워크를 통해 제공되는 산업계 동향 및 강소기업에 대한 정보를 얻고, 이를 토대로 본인의 진로계획을 구체화해 취·창업에 필요한 경험과 경력을 구성할 수 있다.또한 기업체는 기업정보와 원하는 인재상을 오션 ITS 나비 시스템에 올려 홍보할 수 있고, 현장실습지원센터·창업교육센터·기업협업센터·지역협업센터 등과 연계한 실무중심의 인재양성 프로그램에 공동으로 참여해 졸업 후 현장에 즉시 투입될 우수 인재를 공급받을 수 있다.오션 ITS Navi 시스템은 전체가 반응형 시스템으로 구현돼 접근이 쉽고, 진로상담과 진로설계를 할 수 있다. 학생 관점에서 사용자 편의성과 필요성을 높이고 NCS기반의 자기주도적인 학습 경험을 구성할 수 있도록 학생중심의 메뉴와 화면구성을 보여준다.이번 시스템 개발을 주도한 한국해양대 LINC+사업단과 정보전산원, 해양미래인재개발원은 학내 부서별로 별도 운영돼 왔던 취·창업 지원 프로그램들을 통합 관리해 진로상담부터 취·창업까지 체계적이고 가시화된 역량개발 서비스를 제공할 수 있고, 학생을 중심으로 기업과의 쌍방향 교류 채널을 강화할 수 있을 것이라고 기대하고 있다.한국해양대 해양미래인재개발원 김진권 원장은 “Ocean ITS Navi을 통해 학생들의 취·창업을 체계적으로 지원할 수 있을 것”이라며 “취·창업을 중심으로 하는 산학협력의 새로운 모델을 만들어나가겠다”고 밝혔다.

