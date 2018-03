A : Do you have a plan for Halloween?

너는 할로윈에 대한 계획을 가지고 있니?



B : Yeah, but I have half a mind to give up

on it because of my parents.

응, 하지만 나는 부모님 때문에 그것을

포기할까 말까 생각해.



A : What’s the problem?



문제가 뭐니?



B : I’d like to have a costume party at home,

but they won’t allow it. So, I’ve been

thinking about how I can persuade them.

사실, 나는 집에서 코스튬 파티를 하길 원해.

하지만 그들은 그것을 허락하지 않을 거야.

그래서 나는 어떻게 그들을 설득할 수

있는지에 대해 생각해오고 있어.

