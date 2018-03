한국예술원 실용무용예술계열, 홍별희·구슬기(JERRI COO) 교수 등 스타 교수진 대거 임용

▲한국예술원 실용무용예술계열 신임교수진으로 임용된 얼반 전공 구슬기(JERRI COO) 교수(왼쪽), 왁킹 전공 홍별희 교수(오른쪽)

서울 충정로에 위치한 교육부 4년제 예술학사 교육기관 KAC한국예술원(학장 김형석)은 지난 6일 실용무용예술계열(스트릿댄스과정, 방송댄스과정) 교수로 임용했다고 밝혔다.

2018학년도 1학기부터 홍별희 교수는 왁킹 전공을 지도 할 예정이며 구슬기(JERRI COO) 교수는 얼반 전공을 지도 할 예정이다.

앞서 한국예술원 실용무용예술계열은 함혜림(MMARY) 교수·고준영(DR0P) 교수·김도영 교수, 김란 교수 등을 신임 교수로 이미 임용한 바 있다.

신임교수로 임용된 구슬기(JERRI COO)는 태민 솔로앨범 '괴도', 울랄라세션 '아름다운 밤' ,댄싱9 갈라쇼 이민우(M) 게스트쇼 등 다양한 방송과 함께 2016. Omar Kadir - Got That From You의 뮤직비디오에 출연하였으며 2017 Carnival Choreographer's Ball(USA), 2017 JETE SHOW(USA) 등 해외 무대에서도 활약하고 있다.

또한 홍별희 교수는 왁킹&코레오그라피 댄서로 전 왁킹어쌔신 소속으로 활동하였으며 현재는 MotoF 라는 팀에서 활동하고 있다. 최근에는 2016 Keep Dancing The Pro vol.1 WINNER, 2017 IDO Street Dance Cup vol.1 WINNER 수상과 2015 Who is the King vol.1 JUDGE, 2017 Keep dancing the origin Vol.4 JUDGE 활동 등의 경력을 가지고 있다.

이번 학기에 실용무용계 스타 교수진을 대거 임용한 한국예술원 실용무용예술계열(방송댄스과정, 스트릿댄스과정)은 부산국제힙합페스티벌 심사 및 `2015 All Asia Wacking Festival Vol.3` 심사를 맡은 김재한(HANS) 교수, 2016 KOD 스트리트 댄스 월드컵 우승, UK CHAMPION KOREA WINNER인 김정군(POPKUN) 교수, 부산국제힙합페스티벌 심사 및 Soul Stage Asia All style Team Battle 1등 수상을 한 김학수(G-haksu) 교수가 있다.

뿐만 아니라 `ALL ASIA WAACKING FESTIVAL vol.1` 대회에서 왁킹 배틀 부문 1위와 2015 All Asia Waacking Festival Vol.3 준우승을 차지한 조민철 교수(MC JO), B1A4 아시아 투어 안무 및 AOA 흔들려 안무 등을 맡았던 정병호(switch/jeong byoung ho) 교수 등 스트릿댄스 올장르와 방송안무까지 아우르는 각 부문 최고의 전문교수진을 구축하고 있다.

이러한 전문교수진이 직접 학생관리와 수업을 진행하고 있어 재학생들이 국내외 대회 입상 하는 등 성과를 내고 있을 뿐만 아니라 최고의 기량과 인성을 갖춘 전문 안무가, 댄서, 교육자를 배출하고 있다.

한편, 서울 충정로에 위치한 한국예술원은 현재 2018학년도 신/편입생 추가 모집전형과 2019학년도 신/편입생 우선선발전형 등 동시모집을 진행하고 있다.

모집 전형에서는 학생들의 적성을 고려해 수능성적과 내신성적을 반영하지 않고 실기와 면접을 통해 선발하고 있으며, 포트폴리오 제출 시 가산점을 받을 수 있다. 2018학년도 신편입생 추가 모집기간에 합격하고 입학하는 학생 전원에게는 장학금이 지급된다.

실용무용예술계열 역시 2018학년도 신/편입생 추가 모집과 2019학년도 신/편입생 우선선발전형 모집을 통해 경쟁력을 갖춘 인재양성과 더욱 전문화된 교육에 집중하고 있으며, 댄스 해외 연수 및 국내외 대회 입상 시 장학금을 수여한다.

이와 더불어 산학협력기관들과의 협력을 바탕으로 취업 네트워크를 진행, 지속적으로 재학생을 위한 교육 프로그램 및 양질의 콘텐츠를 제공할 예정이다.

입학 및 편입은 한국예술원 홈페이지 또는 진학사에서 지원 가능하며 자세한 사항은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의