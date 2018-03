A : I’m worried about my final project

for social studies.

나는 내 사회 수업 기말고사가 걱정스러워.



B : What is it about?

그것은 무엇에 관한 거니?



A : Well, I think there’s not much time left.

음, 나는 시간이 얼마 남지 않았다고 생각해.



B : Uh-oh, you’d better hurry up since



the professor is strict on the due date.이런, 너는 서둘러야 해.왜냐하면 그 교수는 제출 날짜에 대해엄격하기 때문이야.



A : I know that there’ll be the devil to pay

if I turn in the late paper.

나는, 만약 내가 늦은 보고서를 제출한다면,

많이 곤란할 거란 걸 알아.

