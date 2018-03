A : Ken! You seem preoccupied with

something. Are you alright?

켄! 너는 어떤 걱정으로 사로잡혀

있는 것으로 보여. 괜찮아?



B : Actually, my mom was taken to

the hospital last night.

사실, 나의 엄마가 지난 밤에 병원으로

실려가셨어.





A : Oh, my goodness! Is she OK?오, 이런! 그녀는 괜찮니?



B : No, not really! The doctor still doesn’t

know if she will recover consciousness,

so I feel like I’m walking on eggshells

right now.

아니, 별로 좋지 않아. 그 의사가 여전히 그녀가

의식을 회복할 건지 알지 못해, 그래서 나는

바로 지금 살얼음판을 걷는 것처럼 느껴져.

