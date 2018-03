A : What a beautiful day! Spring is coming.

정말 아름다운 날이야! 봄이 오고 있어.



B : I think it is. I feel like going for a drive.

나도 그렇게 생각해. 드라이브 하고 싶어.



A : Oh, yeah? Can I come with you?

오, 그래? 같이 가도 돼?





B : That’s fair enough. What time do youwant to meet up?괜찮아. 몇 시에 만나기를 원하니?



A : Well, my son will be home soon,

so I’ll call you when I’m ready.

음, 내 아들이 곧 올 거야,

그러니 준비가 될 때 네게 전화할게.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의