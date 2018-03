A : Hey, Ken! It’s been a long while.

How’s everything going?

야, 켄! 오랜만이다.

모든게 어떻게 진행되고 있니?



B : I’m great. How’re you doing?

나는 좋아. 너는 어떠니?





A : I’ve just got a job at an investmentcompany in New York.Finally, I’ve got a foot in the door inmy field of study.나는 막 뉴욕에 있는 한 투자회사에직업을 얻었어. 마침내, 나는 나의 공부분야에 첫 발을 들여 놓았어.

