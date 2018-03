A : Angela, relax! Don’t’ be so hard on

yourself! You’ll be fine in the end.

엔젤라, 진정해! 너 자신을 너무 자책하지 마!

너는 결국 괜찮을 거야.



B : You think so? But, my parents have

high expectations.

They believe I’ll be able to attend one

of the top universities in Korea.



너는 그렇게 생각하니? 하지만, 내 부모님은높은 기대를 가지고 있어. 그들은 내가 한국최고의 대학들 중 하나에 참석할 수 있을거라고 믿어.



A : So, are you the habit of mind of

focusing on your future school?

그래서, 너는 너의 미래 학교에 대해

집중하는 사고방식이 있어?

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의