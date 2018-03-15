Á¤Çö Å×´Ï½º Áß°è, ¿ÀÇØ ¸»¾Æ ´Þ¶ó°í ´çºÎ ¹¹±â¿¡? ¸ÚÁø ¼öÆ® Â÷¸²¿¡ ÀÚ½Å ¸ð½À ¸ðÇü ÄÉÀÌÅ© µé°í Ä«¸Þ¶ó ÇâÇØ ¡®ÂûÄ¬¡¯

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ÇÑÆí, 2018 ³²ÀÚÇÁ·ÎÅ×´Ï½º(ATP) Åõ¾î BNP ÆÄ¸®¹Ù¿ÀÇÂ 8°Àü¿¡ ¾ÈÂøÇÑ Á¤ÇöÀº È£ÁÖ ¿ÀÇÂ 4°¿¡¼ ¹ß¹Ù´Ú ºÎ»óÀ¸·Î °æ±â µµÁß ±â±ÇÇÑ Æä´õ·¯¿Í Àç´ë°áÀ» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Á¤Çö Å×´Ï½º Áß°è´Â 16ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ½ºÄ«ÀÌ½ºÆ÷Ã÷¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
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