A : You know what?

Roy bought a luxurious sedan again.

그거 알아? 로이는 다시 호화로운 세단을 샀어.



B : How come he has so much money?

그는 어째서 매우 많은 돈을 가지고 있어?



A : You didn’t know that he established

a venture capital company,

and it turned out to be really successful.



Now, he’s becoming a millionaire.그가 한 벤처 회사를 설립했고 그것이 정말성공적이었다는 것을 너는 알지 못했구나.이제 그는 백만장자가 됐어.



B : I guess he’s rich enough to have money

to burn.

나는 그가 돈이 남아 돌만큼 충분히

부유하다고 짐작해.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의