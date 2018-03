A : I’ve just made a new program for

the middle school students.

나는 막 중학생들을 위한 한 새로운

프로그램을 만들었어.



B : Congratulations! You’ve been thinking

about it for quite a long time.

축하해! 너는 꽤 오랫동안 그것에 대해



생각해오고 있었잖니.



A : Thank you, but there is one sticking

point that I still need to work on. Some

of my teaching staff has to come on the

weekend for work.

고마워, 하지만 나는 여전히 해결할 필요가

있는 난제가 있어. 나의 강사진들 중 어떤

사람은 일을 하러 주말에 와야 해.

