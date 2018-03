A : Randy, is your aunt coming from Jinju

for Thanksgiving this year?

랜디, 너의 이모는 올해 추수감사절을 위해

진주에서 올 예정이니?



B : Probably, but I’m not sure yet. Since I

grew up with her, you know she means

a lot to me.

아마도, 하지만 나는 아직 확실치 않아.



내가 그녀와 함께 자랐기 때문에, 너는 그녀가나에게 많은 걸 의미한다는 것을 알아.



A : You used to live in Aunt Sharon’s house.

너는 이모 쉐런의 집에서 살곤 했지.



B : Right! Unlike other aunts, she’s one in

a million.

맞아! 다른 이모들과 달리, 그녀는 매우

특별한 사람이야.

