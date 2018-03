A : You have bloodshot eyes. Are you

tired, Steve?

너 눈이 충혈됐구나. 피곤하니, 스티브?



B : Yes, mom.

But, I have finals tomorrow morning.

네, 엄마.

하지만, 내일 아침에 기말고사가 있어요.



A : I know, but at least, you should catch



a wink.Otherwise, you’re going to fail your tests.알아, 하지만 적어도 잠깐 눈이라도 부쳐.그렇지 않으면, 시험을 망칠 거야.



B : Yeah, you’re right. I’d better use

my limited time more effectively.

네, 맞아요. 저의 제한된 시간을 더

효과적으로 사용해야겠어요.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의