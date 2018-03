故 백퍼센트 민우, “정말 사실인가요? 도저히 믿지 못하겠어요” “수고했어요 좋은 곳 가세요” “눈물이 멈추지 않아요”

사진 : 백퍼센트 민우 SNS 디지털미디어국 webmaster@iusm.co.kr

26일 갑자기 들려온 그룹 백퍼센트 민우(33)의 심정지 사망 소식이 보도돼 팬들의 충격을 주고 있는 가운데, 그의 SNS에 올라온 팬들의 추모하는 댓글들이 눈길을 끌고 있다.

故 백퍼센트 민우가 2일 전 올린 고양이의 모습을 담은 영상에 해외팬으로 보이는 한 네티즌은 “Rest in peace 🙏🏻”라는 댓글을 달았다. 또 다른 네티즌은 “Is That true? i cant belive it😭😭It”라는 댓글로 그의 죽음을 믿지 못하겠다고 했다.

또 4일 전 올라온 영상에는 “눈물이 멈추지 않아요 오빠”, “오빠 수고했어요 좋은곳가세여~ㅠㅠㅠ고마워ㅠㅠㅠㅠ”, “민우형 삼가 고인의 명복을 빌게용 ㅠㅠ”라는 댓글이 달렸다.

더불어 故 백퍼센트 민우가 생전에 기르던 고양이 사진에는 “심바야... 이제 어떡해야지? 민우 오빠가 없었어요. 😭💔 우리 심바 아프지마.. R.I P 우리 리더 서민우. 수고했고 정말 고마웠어요 오빠.. 사랑해~~ 💕”라는 댓글이 달려 보는 이들의 마음을 아프게 했다.

한편, 그룹 백퍼센트 민우는 지난 25일 자신의 자택에서 심정지 상태로 발견돼 119로 병원에 급히 이송됐으나 끝내 세상을 떠났다.

민우는 지난 2007년 배우로 데뷔했으나, 2012년 그룹 백퍼센트로 가수 활동을 펼쳤다.

