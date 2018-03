A : How long have you been dating Anna?

너는 얼마나 오랫동안 애나와 사귀고 있니?



B : Well, it’s going to be almost 3 years now.

음, 지금 거의 3년이 될 거야.



A : I think it’s time for you guys to start

considering a little more serious



relationship now.나는 너희들이 지금 조금 더 진지한 관계를고려하기 시작할 때라고 생각해.



B : You’re right! So, I’m planning on how

to pop the question.

네가 맞아! 그래서, 나는 어떻게 그녀에게

청혼할 지에 대해 계획하고 있어.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의