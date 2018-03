사진 : 문가비 SNS 디지털미디어국 webmaster@iusm.co.kr

문가비, “그것이 내 인생… 너무 예뻐서 우울해 내일부터 밥 안 먹어” 댓글 웃음 자아내… 얼마나 부러웠기에

모델 문가비가 ‘토크몬’에 출연해 네티즌들의 관심을 모으고 있는 가운데, 그녀가 자신의 SNS에 올린 사진이 덩달아 눈길을 끌고 있다.

문가비는 앞서 자신의 인스타그램계정에 “i am going to make everything around me beautiful - that will be my life(나는 내 주변의 모든 것을 아름답게 만들 예정이다. 그것이 내 인생”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문가비는 하얀색 비키니 수영복을 입고 두 손을 머리에 올린 채 카메라를 응시하고 있다.

특히 그녀의 구릿빛 피부와 군살 하나 없는 몸매가 보는 이들의 감탄사를 자아내게 하고 있다.

이 사진에는 “우울해 너무 이뻐서 우울해 내일부터 밥 안먹어”, “이렇게 섹시하신분 너무 좋다”, “더 행복한 사람이 되아야지”, “전화 번호 좀 알려주세요” 등 여러 댓글이 달렸다.

한편, 모델 문가비는 지난 26일 오후 방송된 tvN ‘토크몬’에 출연해 입담을 과시했다.

