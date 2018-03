[반구대 칼럼] ‘우물가 숭늉’

우리말 ‘간절하다’의 ‘간절’이라는 단어를 놓고 영어 번역가 지망생들의 번역은 모두 달랐다. 미국의 ‘한국 문학 번역 워크숍’에서 5명이 ‘간절’을 놓고 ‘ardor’ ‘eagerness’ ‘zeal’ ‘fervor’ 등 4개 단어로 번역했다. 열정, 열심을 뜻하는 엇비슷한 단어들이다.

지난 2월 17일 문재인 대통령이 강원 평창 메인프레스센터(MPC)에서 내외신기자들과 만났을때 기자들이 남북정상회담 성사 가능성을 물었다. 문 대통령은 “우물가에서 숭늉 찾는 격”이라고 대답했다. 외신들은 이 말을 무엇이라고 번역 했을까.

AP통신, USA투데이 등 미 주류 언론은 ‘우물에서 숭늉’을 직역하는 대신 “it’s too early”라는 다소 밋밋한 말로 표현 했다. “그것(남북 정상회담에 대한 기대)은 너무 이르다”라는 뜻이다.

미국 언론은 외국 속담을 그대로 영역하거나 영어 속담으로 바꿔 전하지 않는 편이다. CNN 보도를 번역하면 “신속한 대화 움직임에 브레이크를 걸다” 였다. 미국에선 이와 비슷한 뜻의 속담으로 ‘병아리가 부화도 되기 전에 세지 말라’가 대표적 이다.

친절하게 ‘우물에서 숭늉’이란 표현을 살린 매체도 있다. 블룸버그통신은 “looking for scorchedrice water at a stone well”(누룽지 탄 물을 돌우물에서 찾는다)이라고 직역했다. 싱가포르 영자신문 ‘스트레이트타임스’는 “looking for hot water beside the well”(우물에서 뜨거운 물을 찾다)이라고 직역 보도했다.

내달 초 평양에서 열릴 우리예술단의 공연 제목이 ‘봄이 온다’로 정해졌다. 남·북·미 3자간에 해빙(解氷)이 된 것처럼 착각하는 사람들이 있다. 한 발 더 나가 북한 수학여행을 정부에 공식제안했다는 광주시교육청을 보면 별나라 사람들 같다.

남북 학생 교류, 북한 학생 대표단 초청, 시도교육감 방북, 남북 교사 교류 등도 포함돼 있다. 전교조 정책을 그대로 담은 교육감 선거용 제안으로 알려졌다. 아무리 남북, 미·북 정상회담을 코앞에 두고 있다고 해도 ‘우물가에서 숭늉 찾는’ 격이다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의