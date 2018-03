A : Do you have a plan for this weekend?

너는 이번 주말 동안 계획을 가지고 있니?



B : Well, I have a pile of papers on my

desk. I think I should edit them during

the holiday.

음, 나는 내 책상 위에 한 더미의 과제물들을

가지고 있어. 나는 내가 그 휴일 동안

그것들을 수정해야 한다고 생각해.





A : Oh, no! You’d better take some time off.Otherwise, you might get sick in the end.오, 안돼! 넌 조금의 휴식을 가지는 게 더 나아,그렇지 않으면, 너는 결국에 아플지도 몰라.



B : Sometimes, my habit of all work and

no play makes me feel guilty.

때때로, 나의 일만하고 놀지 않는 습관이

나를 죄스럽게 느끼게 해.

