배우 김범이 인터넷 검색어에 오르며 누리꾼들의 주목을 받고 있는 가운데, 그가 자신의 sns에 올린 사진이 덩달아 눈길을 끌고 있다.

김범은 최근 자신의 사회관계망서비스계정에 “고생했어 내동생 Im always on your side , my bro 👍🏻”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 김범과 배우 최태준이 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있다. 특히 두 사람의 훈훈한 외모가 보는 이들의 시선을 사로잡고 있다.

이 사진에는 “가장 아름다운 소년들”, “잘 생긴 남자들 모였네요”, “정말 귀엽다” 등 여러 댓글이 달렸다.

한편, 김범은 최근 개봉된 영화 '조선명탐정: 흡혈괴마의 비밀'에 출연했다.

