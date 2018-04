A : Jason, I have a big surprise for you.

You probably won’t believe it when

you hear it.

제이슨, 나는 너를 위한 큰 놀라움을 가지고

있어. 아마도 네가 들을 때 믿지 못할 거야.



B : Please tell me! I’m wondering.

제발 알려줘! 나는 궁금해.



A : You know my neighbor, Henry?



He won the lottery a few weeks ago.너는 내 이웃 헨리 알지? 그는 몇 주전에복권에 당첨됐어.



B : How did you get wind of it?

너는 어떻게 그것을 알았니?



A : I heard him shouting with joy, “I won!”

그가 기쁨에 차서 “당첨이다!”라고

소리지르는 것을 들었어.

