재미교포 골퍼 제니퍼송이 누리꾼들의 관심을 모으고 있는 가운데, 그녀가 SNS에 올린 사진이 덩달아 눈길을 끌고 있다.

제니퍼송은 앞서 자신의 사회관계망서비스계정에 “And yes I was knocked out after snorkeling for an hour. Saw a sea turtle:) #dontbejealous”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제니퍼송은 해변에서 비키니 차림을 하고 누워 일광욕을 즐기고 있다. 특히 그녀의 늘씬한 몸매가 보는 이들의 시선을 사로잡고 있다.

한편, 제니퍼송은 2일 LPGA 투어 ‘ANA 인스퍼레이션’ 4라운드 대회에서 3위를 차치하며 우승을 노리고 있다.

