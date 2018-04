A : Jake, can you be in my office in a

couple of minutes?

제이크, 잠시 후에 내 사무실에 올래?



B : Did I do something wrong?

제가 무슨 잘못이라도 했나요?



A : No, not all! Since you’re a new student,

I just want to give you a guide of the



several dos and don’ts of our school.아니, 전혀 그렇지 않아. 네가 신입생이기때문에 우리학교의 몇가지 해야 할 것과하지 말아야 할 것에 대해 안내해 주려고.



B : Okay, Right after I put my backpack in

the classroom, I’ll be there.

알겠습니다, 교실에 가방을 놓아둔 후

곧 거기에 갈게요.

