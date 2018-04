A : Vicky, I was so nervous about giving

a presentation today. Believe it or not,

it was my first time doing it in front

of such a large group of people.

비키, 나 오늘 프레젠테이션 하는 것에 대해

매우 긴장했어. 믿을지 모르지만, 그런 많은

사람들 앞에서 그것을 한 것은 처음이었어.





B : I think we did okay.나는 우리가 괜찮게 했다고 생각해.



A : Oh, there he is. Hi, Mr. Lee!

How was our presentation?

오, 거기 미스터 리가 있어. 안녕하세요,

미스터 리! 우리의 프레젠테이션 어땠어요?



B : You did a tremendous job. Way to go!

너희들은 완전히 날 놀라게 했어. 정말 잘했어!

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의