A : Dad, what’s your plan for after

retirement?

아빠, 은퇴 후 계획이 어떻게 되세요?



B : Well, I haven’t decided yet. Why?

음, 아직 결정을 안 했어. 왜?



A : Recently, the government’s made a

new policy to boost the real estate



market. So, I think you should investsome of your retirement fund inreal estate.최근 정부는 부동산 시장을 활성화 할 새 정책을만들었어요. 그래서, 부동산에 은퇴자금의일부를 투자하셔야 한다고 생각해요.



B : Well, I’m sitting on the fence.

글쎄, 난 형세를 관망하고 있어.

