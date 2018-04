류 쿠마가이 디지털미디어국 webmaster@iusm.co.kr

사막에서 류 쿠마가이, 스윔 수트 차림으로 카메라 향해 환하게 웃으며 셀피 ‘찰칵’

배우 류 쿠마가이가 인터넷 검색어에 오르며 누리꾼들의 반응이 뜨겁다. 이에 그녀가 자신의 SNS에 올린 사진이 주목을 받고 있다.

류 쿠마가이는 최근 자신의 사회관계망서비스계정에 “Can’t wait to share what we’ve been working on. Love you girlys 💕👙📸 #bts #girlsempowereachother”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 류 쿠마가이는 사막에서 스윔 수트 차림을 하고 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 특히 그녀의 군살 하나 없는 균형 잡힌 몸매가 보는 이들의 시선을 사로잡고 있다.

한편, 미국에서 활동 중인 아시안계 배우 류 쿠마가이는 TV시리즈 ‘9-1-1’, 영화 Only the Brave, ‘Intrapersonal 등에 출연했다.

