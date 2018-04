A : Have you been to Chris’ house?

너는 크리스의 집에 가본 적 있니?



B : No, I haven’t. Have you?

아니, 가본 적 없어. 너는?



A : Yeah! I was very surprised because

his house was humongous and all

made of marble.

그래! 나는 매우 놀랐어, 왜냐하면



그의 집은 거대하고 모두 대리석으로만들어졌기 때문이야.



B : yeah? He looks like an ordinary person.

그래? 그는 평범한 사람처럼 보여.



A : That’s what I thought, but it seems like

he has money to burn.

그게 내가 생각했던 거야, 하지만 그것은

그가 돈이 남아도는 것처럼 보여.

