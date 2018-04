A : Eric, Do you know how to make roses

with marshmallow and chocolate?

에릭, 마시멜로와 초콜릿으로 장미를

만드는 방법을 알고 있니?



B : I thought you weren’t interested in

any cooking stuff.

난 네가 요리에 관심이 없다고 생각했는데.



A : Well, mother’s birthday is coming up



soon, so I think it’s more meaningfulto make them than just buy somechocolates at the store.음, 어머니의 생신이 곧 다가오고 있어.그래서 가게에서 초콜릿을 사기 보다는그것들을 만드는 것이 더 의미 있다고 생각해.



B : I’ll teach you how to make them from

scratch.

내가 처음부터 만드는 방법을 가르쳐 줄게.

