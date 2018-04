A : How did Rosie’s school interview go?

로지의 학교 면접은 어떻게 되었니?



B : Luckily, it turned out okay.

So, now she can breathe a sigh of relief,

and she hangs out with her friends

while waiting for her school admission.

운이 좋게, 그것은 괜찮게 했어.

그래서, 이제 그녀는 안도의 한숨을 쉴 수



있고, 그녀는 학교 입학 허가를 기다리는 동안그녀의 친구들과 함께 어울려.



A : Really? That’s good to hear. The school

informed her of the interview date at the

last minute, so she was in such a panic.

정말? 그것을 듣게 되어서 좋아. 그 학교가

막판에 그 면접 날짜에 대해 공지해서

그녀는 매우 혼란스러워 했어.

