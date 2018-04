[톡톡 잉글리시] Hold off  미루다

A : I think I’m doing alright, considering

how unstable the market is now.

나는 내가 그 시장이 지금 얼마나 불안정

한지를 고려한다면 잘 하고 있다고 생각해.



B : I think so. But, are you not going

to change the program you mentioned

before?

나도 그렇게 생각해. 하지만, 너는 네가 전에



언급한 그 프로그램을 바꾸지 않을 예정이니?



A : Well, I’m going to do it, but I think I should

hold off until December to see how it goes.

음. 나는 바꿀 예정이야. 하지만, 나는 내가

그것이 어떻게 가는지 보기 위해 12월까지

미뤄야 한다고 생각해.



B : Okay! Let me know once you make

up your mind.

그래! 일단 네가 결정을 하면 나에게 알려줘.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의