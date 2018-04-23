¿ï»êÇàº¹ÇÐ±³, °æ±âµµÁö»ç±â Àü±¹Àå¾ÖÀÎ¿ªµµ ±Ý 8¡¦°­¿øÈ£ ÇÑ±¹ãæ

¿ï»êÇàº¹ÇÐ±³´Â 20ÀÏºÎÅÍ 22ÀÏ±îÁö ÆòÅÃ¼¾ÅÍ Ã¼Ÿ£°ü¿¡¼ ¿¸° ‘Á¦6È¸ °æ±âµµÁö»ç±â Àü±¹Àå¾ÖÀÎ¿ªµµ´ëÈ¸’¿¡ Âü°¡ÇØ ±Ý¸Þ´Þ 8°³¸¦ È¹µæÇß´Ù.
|¿ï»êÇàº¹ÇÐ±³´Â 20ÀÏºÎÅÍ 22ÀÏ±îÁö ÆòÅÃ¼¾ÅÍ Ã¼À°°ü¿¡¼ ¿¸° ‘Á¦6È¸ °æ±âµµÁö»ç±â Àü±¹Àå¾ÖÀÎ¿ªµµ´ëÈ¸’¿¡ Âü°¡ÇØ ±Ý¸Þ´Þ 8°³¸¦ È¹µæÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ ÁöÀûÀå¾Ö ¿©ÀÚ ÀÏ¹ÝºÎ -60KG±Þ¿¡ ÃâÀüÇÑ ±èÁöÈñ(1ÇÐ³â)ÇÐ»ýÀÌ ±Ý¸Þ´Þ 3°³, -72KG±Þ¿¡ ÃâÀüÇÑ Á¤Àº¼±(2ÇÐ³â)ÇÐ»ýÀÌ Àº¸Þ´Þ 2°³, µ¿¸Þ´Þ 1°³¸¦ È¹µæÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÁöÀûÀå¾Ö ³²ÀÚ ÀÏ¹ÝºÎ -92KG±Þ¿¡ ÃâÀüÇÑ °¿øÈ£(1ÇÐ³â)ÇÐ»ýÀÌ ±Ý¸Þ´Þ 3°³, +110KG±Þ¿¡ ÃâÀüÇÑ ÀÌÁÖ¿ë(1ÇÐ³â)ÇÐ»ýÀÌ ±Ý¸Þ´Þ 2°³, Àº¸Þ´Þ 1°³¸¦ È¹µæÇß´Ù.
Æ¯È÷ °¿øÈ£(1ÇÐ³â) ÇÐ»ýÀº ÇÑ±¹½Å±â·ÏÀ» ¼¼¿ì¸ç ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¸ñ¿¡ °É¾ú´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ