A : June, were you busy last weekend?

I couldn’t reach you.

준, 너 저번주 주말에 바빴어?

난 너와 연락할 수가 없었어.



B : Well, I went to a small school in the

countryside to give a lecture on

American culture.

음, 나는 시골에 작은 학교로 미국 문화에



대한 강의를 하기 위해 갔어.



A : You must make good money for working

over the weekend.

너는 주말에 일하는 대가로 많은 돈을 버는

것이 틀림없어.



B : No. Delivering the lecture was a labor

of love, not work for profit.

아니야. 강의를 하는 것은 이익을 위해

일하는 게 아니라, 좋아서 하는 일이야.

