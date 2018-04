A : What’s the matter with you, Alicia?

You look so worried.

무엇이 문제야, 앨리시아?

너는 매우 걱정스러워 보여.

B : Well, I’ve lost the entire file for my final

research paper due that’s due today.

음, 나는 오늘까지 내야 하는 나의 학기말

보고서에 대한 전체 파일을 날려버렸어.

A : Really? I heard that Professor Kimberly



is strict on later papers.정말? 나는 킴벌리 교수님이 늦은 보고서에엄격하다고 들었어.B : That’s why I’m so worried. Do you thinkI should make up a likely story for anexcuse?그것이 내가 매우 걱정하는 이유야. 넌 내가변명으로 그럴 듯한 이야기를 지어내야한다고 생각하니?

