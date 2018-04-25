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|¿ï»ê µ¿±¸ÀÇ ´ëÇ¥°ü±¤ÁöÀÎ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø ÀÎ±Ù ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¾ß»ý°í¾çÀÌ¿Í »ó»ýÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» Ã£À¸¸é¼ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿øÀÌ °ü±¤¸í¼Ò·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù. °í¾çÀÌµéÀÌ ´ë¿Õ±³ ¾Æ·¡ ¹ÙÀ§ Æ´¿¡¼ ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù.(»çÁø ¿ÞÂÊ) ¿À¸¥ÂÊÀº ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø¿¡ ¼³Ä¡µÈ °í¾çÀÌÀÇÀÚ.
¿ï»ê µ¿±¸ ´ëÇ¥°ü±¤ÁöÀÎ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø¿¡ ¾ß»ý°í¾çÀÌµéÀÌ ÇÏ³ª µÑ ¾¿ ¸ðÀÌ¸é¼ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ‘°í¾çÀÌ ÅÍÀü'ÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ÀÚÄ©ÇÏ¸é ºÒÃ»°´ Ãë±ÞÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´ø °í¾çÀÌµéÀº ÁÖ¹Î°ú »ó»ýÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» Ã£À¸¸é¼ °ø¿øÀÇ ‘¸¶½ºÄÚÆ®'·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
25ÀÏ ¿ÀÀü ´ë¿Õ¾Ï°ø¿øÀÇ ´ë¿Õ±³ À§¿¡ ¿Ã¶ó¼ÀÚ ¹ÙÀ§ °÷°÷¿¡ ¼û¾îÀÖ´Â °í¾çÀÌ°¡ º¸¿´´Ù. °¡²û¾¿ ´ë¿Õ±³·Î ¿Ã¶ó¿Í °ü±¤°´µé¿¡°Ô ¾Ö±³¸¦ ºÎ¸®´Â °í¾çÀÌµµ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÏºÎ °ü±¤°´Àº °í¾çÀÌµé¿¡°Ô °£½ÄÀ» Ã¬°ÜÁá°í, °ø¿ø ³» ¼³Ä¡µÈ ‘°í¾çÀÌ ÀÇÀÚ'¿¡¼ Ãß¾ïÀ» ³²±â´Â »ç¶÷µµ ÀÖ¾ú´Ù.
µ¿±¸¿Í Áö¿ªÁÖ¹Îµé¿¡ µû¸£¸é ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø ¾È¿¡ °í¾çÀÌ´Â Ç³ºÎÇÑ ¸Ô°Å¸® µî ¶§¹®¿¡ °ø¿øÀÌ Çü¼ºµÇ±â Àü ºÎÅÍ ¹«¸®Áö¾î »ì°í ÀÖ¾ú´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â °³Ã¼¼ö°¡ ´õ ´Ã¾î³µ°í, °ü±¤°´°ú ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¾î¿ï¸®¸ç ³ª¸§ÀÇ ‘°í¾çÀÌ °ü±¤¸í¼Ò'°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. °ø¿ø¿¡ »ì°í ÀÖ´Â °í¾çÀÌ°¡ Á¤È®È÷ ¸î¸¶¸®ÀÎÁö´Â ¾Ë ¼ö ¾øÁö¸¸, 20¿© ¸¶¸® Á¤µµ ¼½ÄÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ°÷ °í¾çÀÌµéÀº Ã³À½ºÎÅÍ È¯¿µ¹Þ´Â Á¸Àç´Â ¾Æ´Ï¾ú´Ù. º¸Åë ÁÖÅÃ°¡ µî¿¡ ÀÖ´Â ¾ß»ý°í¾çÀÌÃ³·³ °ñÄ©°í¸®·Î Ä¡ºÎµÇ±âµµ Çß´Ù. Æ¯È÷ °ø¿ø ³» Çü¼ºµÈ ÇØ³àÃÌÀ» ¾îÁö·´È÷¸é¼ ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô ºÒÃ»°´°°Àº Á¸Àç¿´´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÏºÎ ÁÖ¹ÎµéÀÌ Ä¹¸¾(À¯±â¹¦ µî ÁÖÀÎÀÌ ¾ø´Â °í¾çÀÌÀÇ »ç·á¸¦ Á¤±âÀûÀ¸·Î Ã¬°Ü ÁÖ´Â »ç¶÷)À» ÀÚÃ»ÇÏ¸é¼, ÀÌµé°ú »ó»ýÀÇ ¹æ¾ÈÀ» Ã£±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ¹ÙÀ§ »çÀÌ»çÀÌ¿¡ °í¾çÀÌµéÀ» À§ÇÑ »ç·á¸¦ ºñÄ¡ÇÏ°í, ¾È³»ÆÇÀ» ¼³Ä¡Çß´Ù.
ÇØ³àµéµµ Ã³À½¿¡´Â °í¾çÀÌ¸¦ ¦i¾Æ³»±â¸¸ ÇßÁö¸¸, ³ª¸§ÀÇ ‘Á¤'À» ½×¾Æ°¡¸ç ÀÌµé°ú À¯´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ¸¸³ ÇÑ ÇØ³à´Â “°¡²û ¸»½éÀ» ÇÇ¿ì´Â °í¾çÀÌµéµµ ÀÖÁö¸¸, ±×·¯·Á´Ï ¹Þ¾ÆµéÀÎ´Ù”¸ç “³²Àº ½ÄÀç·á¸¦ ÁÖ°ï ÇÏ´Âµ¥, ³ª¸§ ³ª¸¦ ¾Ë¾Æº¸´Â °í¾çÀÌµéµµ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
µ¿±¸µµ °ø¿ø¿¡ ‘±æ°í¾çÀÌ ´ë»óÀ¸·Î µ¿¹°ÇÐ´ë¸¦ ÇÏÁö¸¿½Ã´Ù' µî Çö¼ö¸·À» ³»°É°í, °í¾çÀÌ º¸È£¿¡ ³ª¼¹´Ù. µ¿±¸°¡ °ø¿ø ³» ¼³Ä¡ÇÑ ‘°í¾çÀÌ ÀÇÀÚ'µµ °ü±¤°´¿¡°Ô »óÂ¡Àû Àå¼Ò°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
µ¿±¸ °ü°èÀÚ´Â “°í¾çÀÌ ÀÇÀÚ¸¦ Á¤È®È÷ ¾ðÁ¦ ¼³Ä¡Çß°í, ¿Ö ¸¸µé¾îÁ³´ÂÁö´Â ¿À·¡µÅ ¾Ë ¼ö ¾øÁö¸¸, ÃÖ±Ù °í¾çÀÌ¸¦ º¸·¯ ¿À´Â °ü±¤°´ÀÌ ´Ã¾î³ª¸é¼ ÀÇÀÚ°¡ »óÂ¡Àû ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¾ß»ý°í¾çÀÌ°¡ ÀÚÄ©ÇÏ¸é ºÒÃ»°´ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ÀÌµéÀ» Æ÷¿ëÇÑ ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô °í¸¶¿òÀ» ´À³¤´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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