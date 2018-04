자신만의 사명, 그리고 도전의 의미

[내 인생의 책] ‘혼창통’(이지훈 / 쌤앤파커스)

생애 첫 보디빌딩대회 도전

처음의 다짐 무뎌져 갈 때쯤

‘혼창통’서 노력의 의미 발견

긍정에너지로 바뀐 계기 돼





지난 3년간 울산에서 트레이너로 일하면서 생애 첫 도전으로 올해 울산보디빌딩 비키니선발대회에 참가신청을 했다. 트레이너로 일하며 대회에 나가보지 않겠냐고 추천을 받았지만, 그 때 당시 어린 마음에 ‘아직은 부끄럽고, 부족하다’ ‘트레이너로서 지식을 더 쌓고 싶다’라는 마음이 커서 대회준비보단 자격증과 공부로 지식을 더 쌓아가는 방향으로 트레이너의 역량을 키웠다.



그러던 중 지식에 대한 갈증은 어느 정도 풀렸고 ‘대회준비를 해보고 싶다’라는 마음이 생겼다. 같이 일하던 직장동료의 대회준비로 '그럼 나도 한번 도전해봐야겠다’라고 다짐했다.



지난해 11월의 다짐으로 이르게 시작한 식단과 운동은 올해 2월이 되자 지치게 됐고 점점 운동하는 시간이 힘들고 ‘과연 행복하기 위해서 하는 것인가’라는 의문이 드는 하루가 많아졌다.그러던 어느 날, 힘들게 일과 운동을 마치고 집에 와서 잠자리에 들기 전 ‘나의 하루를 이렇게 힘듦으로 채우고 싶지 않다. 대회를 포기할까’라는 마음이 굴뚝같이 커졌다. 그렇게 책상에 앉아 있다가 마음을 잡고 싶어 책장에 있던 <혼창통>이라는 책을 펼치게 됐다.책을 읽으며 내가 왜 이 대회를 준비하는 것인지에 대해 생각할 수 있는 시간을 가졌다.누구에게나 자신만이 할 수 있는 사명이 있고, 그 사명을 스스로 찾아내기 위해 노력해야 한다는 이야기를 읽었다. 이에 나의 사명을 찾는 도전 그리고 누군가를 촉발시키는 존재가 되고 싶다는 마음을 다시 한 번 찾게 됐다.또한, 책을 읽는 동안 운동 그 자체가 아닌 목표와 왜 또 한 번의 도전을 시작했는지를 잊고 있던 답을 찾게 됐다. 물론 책을 읽은 후에도 운동은 힘들기도 했지만 읽기 전의 힘든 마음 보다는 목표를 생각하니 즐겁게 운동과 대회 준비, 그리고 대회당일 입상까지 할 수 있었다.“He who has a ‘why’ to live for can bear almost any ‘how’.(왜 살아야 하는지 이유를 아는 사람은 어떤 어려움도 견뎌낼 수 있다.)”‘책은 얼어있는 마음을 깨는 도끼다’라는 문구를 좋아한다. 같은 상황에서 책 한 권으로 다른 마음을 갖고 긍정적인 에너지로 바꿀 수 있었다. 자신만의 도전과 목표를 갖고 있다면 이 책을 읽으며 이를 위한 행동이 기쁨에 넘쳐 즐겁게 할 수 있도록 해보는 건 어떨까.

