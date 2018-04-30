ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
ÝÁ "³²ºÏ ½Ã°£ÅëÀÏ À§ÇØ Æò¾ç½Ã°£ 5¿ù5ÀÏºÎÅÍ °íÄ¥ °Í"
12½Ã°£ Àü
³²ºÏÁ¤»ó "°øµ¿¿¬¶ô»ç¹«¼Ò °³¼º¿¡¡¦8¡¤15 ÀÌ»ê°¡Á· »óºÀ"
3ÀÏ Àü
ÇÑ¹ÝµµÀÇ ÆòÈ­¿Í ¹ø¿µ, ÅëÀÏÀ» À§ÇÑ ÆÇ¹®Á¡ ¼±¾ð
3ÀÏ Àü
³²ºÏ ¿ÃÇØ Á¾Àü¼±¾ð¡¤ÆòÈ­ÇùÁ¤ ÀüÈ¯ ÃßÁø¡¦'ÇÑ¹Ýµµ ºñÇÙÈ­' ¸í½Ã
3ÀÏ Àü
ÁøÁö¡¤¼ÖÁ÷ÇÑ ¸¶À½°¡Áü¡¦¹®´ëÅë·É°ú ÁÁÀº ¾ê±âÇÏ°í ÁÁÀº °á°ú ¸¸µé °Í"
3ÀÏ Àü
ìíÁ¤ºÎ "ùÛÁ¤ºÎ ³ë·Â ÄªÂù¡¦³²ºÏ Á¤»ó, ÇÙ¹Ì»çÀÏ Æ÷°ýÇØ°á ±â´ë"
3ÀÏ Àü
"10³â°£ ¸ø´Ù ÇÑ ÀÌ¾ß±â ÃæºÐÈ÷ ³ª´­ ¼ö ÀÖ±æ ¹Ù¶ó"
3ÀÏ Àü
[³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã] ÀÓÁø°¢ 'ºÏÀû'¡¦´ëÇÐ»ýµé È¯¿µÇà»ç¡¤¼öÇÐ¿©Çà°´µµ
3ÀÏ Àü
[³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã] ±èÁ¤Àº "½ÅÈ£Åº ½ð´Ù´Â ¸¶À½¡¦¿øÁ¡ µ¹¾Æ°¡Áö ¸»°í ¹Ì·¡ º¸ÀÚ"
3ÀÏ Àü
[³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã] ±èÁ¤Àº, ÆòÈ­ÀÇÁý ¹æ¸í·Ï¿¡ "»õ·Î¿î ·Â»ç´Â ÀÌÁ¦ºÎÅÍ"
3ÀÏ Àü
[³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã] ¹é¾Ç°ü "³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã, ÆòÈ­¿Í ¹ø¿µÀ¸·Î °¡´Â ÁøÀü ÀÌ·ç±æ ±â´ë"
3ÀÏ Àü
[³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã] °³¼º°ø´Ü ÀÔÁÖ±â¾÷ÀÎ, µÎ Á¤»ó ¸¸³­ ¼ø°£ 'È¯È£'
3ÀÏ Àü
[³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã] ³²ºÏÁ¤»ó ±º»çºÐ°è¼±¼­ ¿ª»çÀû ¾Ç¼ö¡¦ºÏÇÑ ÃÖ°íÁöµµÀÚ Ã¹ ¹æ³²
3ÀÏ Àü
[³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã] ¹® ´ëÅë·É-±èÁ¤Àº, ÆòÈ­ÀÇÁý¼­ »çÀü È¯´ã
3ÀÏ Àü
[³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã] Ùþ´ëÅë·É, MDL·Î ³ª°¡ ±èÁ¤Àº ¸Â¾Æ¡¦½Å·Ú½×±â Ã¹°ÉÀ½
3ÀÏ Àü
[LIVE]±èÁ¤Àº MDL ³Ñ¾î ¿ù°æ¡¦ÝÁ ÃÖ°íÁöµµÀÚ Ã¹ ¹æ³²
3ÀÏ Àü
Æ®·³ÇÁÆ¯»ç ÆûÆäÀÌ¿À ÀÌ´ÞÃÊ ±Øºñ¹æºÏ ±èÁ¤Àº ¸¸³ª¡¦ºñÇÙÈ­Á¶À²
12ÀÏ Àü
¹Ú±ÙÇý, '±¹Á¤³ó´Ü ÀçÆÇ' Ç×¼Ò Æ÷±â¡¦°ËÂû¸¸ Ç×¼ÒÇØ 2½É ÁøÇà
14ÀÏ Àü
±èµ¿¿¬ "2¡­3¿ù °í¿ëºÎÁø, ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»ó ¿µÇâÀ¸·Î º¸±â ¾î·Æ´Ù"
14ÀÏ Àü
¼±°Å¿¬·É 18¼¼·Î ÇÏÇâ¿¡ 'Âù¼º' 59.0%, '¹Ý´ë' 38.2%[¸®¾ó¹ÌÅÍ]
14ÀÏ Àü
»ó´Ü¿©¹é
HOME ¿ÀÇÇ´Ï¾ð ¹Ý±¸´ë
[¹Ý±¸´ë Ä®·³] ¡®Á¾Àü(ðûîú)' ¼Ò³ª¹«
19¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • ±èº´±æ ÁÖÇÊ
  • ½ÂÀÎ 2018.04.30 22:30
  • ´ñ±Û 0

1998³â 6¿ù 16ÀÏ °í Á¤ÁÖ¿µ ¸í¿¹È¸ÀåÀº 501¸¶¸®ÀÇ ¼Ò ¶¼¸¦ ¸ô°í ÆÇ¹®Á¡ ºÏÃø °æºñº´ ÈÞ°è¼Ò ¿À¸¥ÂÊ ±º»ç ºÐ°è¼±À» ³Ñ¾î ºÏÇÑÀ» ¹æ¹®Çß´Ù. Á¤ÁÖ¿µ ‘¼Ò¶¼±æ’¿¡¼­ 2017³â 4¿ù 27ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ±èÁ¤Àº ºÏÇÑ ±¹¹«À§¿øÀåÀÌ ÆòÈ­ »óÂ¡ ¼Ò³ª¹« ÇÑ ±×·ç¸¦ ½É¾ú´Ù.


³ôÀÌ 2m ³²ÁþÀÇ ÀÌ ¼Ò³ª¹«´Â 1953³â¿¡ ½ÏÀ» Æ·¿î ¹Ý¼Û(Úïáæ)À¸·Î ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ±èÁ¤Àº À§¿øÀåÀÇ »ý¸ð °í¿ëÈñ¿Í µ¿°© ³ª¹«´Ù.  Á¤ºÎ ´ëÀüÃ»»ç¿¡¼­ ¿Å°Ü°£ ÀÌ ¹Ý¼ÛÀº ¼Ò³ª¹«ÀÇ ÇÑ Ç°Á¾À¸·Î ¿©·¯ °¥·¡ ÁÙ±â·Î °¥¶óÁ® ºÎÃ¤¸¦ ÆîÄ£ ¸ð¾çÀ¸·Î ÀÚ¶õ´Ù. µÎ Á¤»óÀº ³ª¹«¸¦ ½ÉÀ¸¸é¼­ Èë°ú ¹°À» ÇÕÄ¡´Â ‘ÇÕÅäÇÕ¼ö(ùê÷Ïùêâ©)’ ÀÇ½Äµµ °¡Á³´Ù.


¹éµÎ»ê°ú ÇÑ¶ó»êÀÇ Èë°ú ÇÑ°­¼ö¿Í ´ëµ¿°­¼ö¸¦ °¢°¢ »Ñ·È´Ù. ÇÔ²² ÀâÀº ‘»ðÀÚ·ç’ ³ª¹«´Â ºÏÇÑÀÇ ½£¿¡¼­ º¼ ¼ö ÀÖ´Â Ä§¿±¼öÀÌ°í, ‘»ð³¯’Àº ³²ÇÑÀÇ ¼è·Î ¸¸µé¾ú´Ù.


°¡·Î 1.4m, ¼¼·Î 0.9mÀÇ °æ±âµµ ÆÄÁÖ»ê È­°­¾Ï ½Ä¼ö Ç¥Áö¼®¿¡´Â ÇÑ±Û ¼­¿¹°¡ È¿ºÀ ¿©ÅÂ¸í ±³¼ö°¡ ¾´ ‘ÆòÈ­¿Í ¹ø¿µÀ» ½É´Ù’¶ó´Â ¹®±¸¿Í µÎ Á¤»óÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ »õ°ÜÁ³´Ù.


³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã ¸¸ÂùÁÖ´Â 2014³â 8¿ù ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²ÀÌ ´çÁø ¼Ö¸þ¼ºÁö¸¦ ¹æ¹®ÇßÀ» ¶§ À¯¸íÇØÁø ¸éÃµ µÎ°ßÁÖ(ÔáÌ»ñÐ)¿´´Ù. °í·Á½Ã´ëºÎÅÍ Àü·¡µÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø ¸éÃµ µÎ°ßÁÖ´Â Áø´Þ·¡²ÉÀÙ°ú Âý»ì, ´©·èÀ¸·Î ´ã±Ù ÀüÅëÁÖ·Î ÀºÀºÇÑ Çâ±â¸¦ ÀÚ¶ûÇÑ´Ù. Ãæ³² ´çÁø±ºÀÇ ¸éÃµÀº  Áø´Þ·¡ ²ÉÀÇ °íÀåÀÌ´Ù. µÎ°ßÈ­´Â Áø´Þ·¡ ²ÉÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù.


¾ËÄÝµµ¼ö°¡ ´Ù¼Ò ¼¾ 18µµÀÇ ¼úÀÌÁö¸¸ ¼ú¸À¿¡ ºüÁö¸é ÃëÇÏ´ÂÁöµµ ¸ð¸£°í °è¼Ó ¸¶½Å´Ù°í ÇØ¼­ ÀÏ¸í ‘¾ÉÀº¹ðÀÌ ¼ú’ÀÌ¶ó°í ºÒ¸°´Ù. 


¹®´ëÅë·ÉÀº ‘Á¤ÀüµÕÀÌ’·Î ÅÂ¾î³ª 1976³â ÆÇ¹®Á¡ µµ³¢ ¸¸Çà »ç°Ç ¶§´Â ±ºÀÛÀü¿¡ ÅõÀÔµÆ´Ù. 42³â ¼¼¿ùÀÌ Áö³ª µ¿°©³»±â ºÏ ¿©¼ºÀÇ ¾Æµé°ú ½ÉÀº µ¿°© ¼Ò³ª¹«¿¡ ¼¼°èÀÇ ½Ã¼±ÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. Àü¹æ¿¡¼± Æ÷È­°¡ ²÷ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´ø 1953³â 4¿ù 5ÀÏ ³ó¸²ºÎ´Â ½Ä¸ñÀÏÀ» ¸Â¾Æ ¼Ò³ª¹« µî 2,500¸¸ ±×·çÀÇ ¸ð‘òÀ» Àü±¹¿¡ ½É¾ú´Ù. ÀÌÈÄ ´Ü±â°£¿¡ »ê¸²³ìÈ­ ¿îµ¿Àº ¼º°øÀ» °ÅµÎ¾ú´Ù. Áø´Þ·¡ ²É Çâ±â °¡µæÇÑ ÇÑ¹ÝµµÀÇ º½, ÆòÈ­ÀÇ ¼Ò³ª¹«´Â ‘Á¾Àü(ðûîú)µÕÀÌ’°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ»±î.

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

±èº´±æ ÁÖÇÊ

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • Á¶º¸¾Æ, µµÅèÇÑ ÀÔ¼ú¿¡ ±íÀº ¼â°ñ¶óÀÎ±îÁö µå·¯³½ ÀÚÅÂ ¡®¹°¿À¸¥ ¹Ì¸ð¡¯
  • [¿µ»ó] 10³âÂ° ¹ß ¹­ÀÎ ¡®°­µ¿°ü±¤´ÜÁö°³¹ß¡¯ »õ ÆÄÆ®³Ê ¸¸³µ´Ù
    ¼¼°èÀû È£ÅÚÃ¼ÀÎ ¡®¸á¸®¾Æ¡¯¡¤ÅõÀÚÈ¸»ç KST ¡°ÅõÀÚ ÀÇÇâ¡±
  • ¿ï»ê½ÃÀå ¡®±è±âÇö vs ¼ÛÃ¶È£ vs ±èÃ¢Çö vs ÀÌ¿µÈñ¡¯ 4ÆÄÀü
  • Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ëÁ¶ ÆÄ¾÷ ¡®°¡°á¡¯
    Á¶ÇÕ¿øÀÇ 51.71% ¡®Âù¼º¡¯ ¿ª´ë ÃÖÀú¡¦ºÒÈ²¡¤ÇÇ·Îµµ ¹Ý¿µ
  • ¹®´ëÅë·É, ¸ÕÀú ³ª¿Í µû¶æÇÑ È¯´ë¡¦ ±èÁ¤Àº ¼ÕÀâ°í ¡®±ôÂ¦¿ù°æ¡¯
    • <font color='#0000ff'>Á¶º¸¾Æ, µµÅèÇÑ ÀÔ¼ú¿¡ ±íÀº ¼â°ñ¶óÀÎ±îÁö µå·¯³½ ÀÚÅÂ ¡®¹°¿À¸¥ ¹Ì¸ð¡¯ </font> Á¶º¸¾Æ, µµÅèÇÑ ÀÔ¼ú¿¡ ±íÀº ¼â°ñ¶óÀÎ±îÁö µå·¯³½ ÀÚÅÂ ¡®¹°¿À¸¥ ¹Ì¸ð¡¯
    ¿©¹é
    ¿©¹é
    ¿©¹é
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |   ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |   ¹ßÇà/ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2018 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top