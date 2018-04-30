[¹Ý±¸´ë Ä®·³] ¡®Á¾Àü(ðûîú)' ¼Ò³ª¹«

1998³â 6¿ù 16ÀÏ °í Á¤ÁÖ¿µ ¸í¿¹È¸ÀåÀº 501¸¶¸®ÀÇ ¼Ò ¶¼¸¦ ¸ô°í ÆÇ¹®Á¡ ºÏÃø °æºñº´ ÈÞ°è¼Ò ¿À¸¥ÂÊ ±º»ç ºÐ°è¼±À» ³Ñ¾î ºÏÇÑÀ» ¹æ¹®Çß´Ù. Á¤ÁÖ¿µ ‘¼Ò¶¼±æ’¿¡¼ 2017³â 4¿ù 27ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ±èÁ¤Àº ºÏÇÑ ±¹¹«À§¿øÀåÀÌ ÆòÈ »óÂ¡ ¼Ò³ª¹« ÇÑ ±×·ç¸¦ ½É¾ú´Ù.
³ôÀÌ 2m ³²ÁþÀÇ ÀÌ ¼Ò³ª¹«´Â 1953³â¿¡ ½ÏÀ» Æ·¿î ¹Ý¼Û(Úïáæ)À¸·Î ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ±èÁ¤Àº À§¿øÀåÀÇ »ý¸ð °í¿ëÈñ¿Í µ¿°© ³ª¹«´Ù. Á¤ºÎ ´ëÀüÃ»»ç¿¡¼ ¿Å°Ü°£ ÀÌ ¹Ý¼ÛÀº ¼Ò³ª¹«ÀÇ ÇÑ Ç°Á¾À¸·Î ¿©·¯ °¥·¡ ÁÙ±â·Î °¥¶óÁ® ºÎÃ¤¸¦ ÆîÄ£ ¸ð¾çÀ¸·Î ÀÚ¶õ´Ù. µÎ Á¤»óÀº ³ª¹«¸¦ ½ÉÀ¸¸é¼ Èë°ú ¹°À» ÇÕÄ¡´Â ‘ÇÕÅäÇÕ¼ö(ùê÷Ïùêâ©)’ ÀÇ½Äµµ °¡Á³´Ù.
¹éµÎ»ê°ú ÇÑ¶ó»êÀÇ Èë°ú ÇÑ°¼ö¿Í ´ëµ¿°¼ö¸¦ °¢°¢ »Ñ·È´Ù. ÇÔ²² ÀâÀº ‘»ðÀÚ·ç’ ³ª¹«´Â ºÏÇÑÀÇ ½£¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖ´Â Ä§¿±¼öÀÌ°í, ‘»ð³¯’Àº ³²ÇÑÀÇ ¼è·Î ¸¸µé¾ú´Ù.
°¡·Î 1.4m, ¼¼·Î 0.9mÀÇ °æ±âµµ ÆÄÁÖ»ê È°¾Ï ½Ä¼ö Ç¥Áö¼®¿¡´Â ÇÑ±Û ¼¿¹°¡ È¿ºÀ ¿©ÅÂ¸í ±³¼ö°¡ ¾´ ‘ÆòÈ¿Í ¹ø¿µÀ» ½É´Ù’¶ó´Â ¹®±¸¿Í µÎ Á¤»óÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ »õ°ÜÁ³´Ù.
³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã ¸¸ÂùÁÖ´Â 2014³â 8¿ù ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²ÀÌ ´çÁø ¼Ö¸þ¼ºÁö¸¦ ¹æ¹®ÇßÀ» ¶§ À¯¸íÇØÁø ¸éÃµ µÎ°ßÁÖ(ÔáÌ»ñÐ)¿´´Ù. °í·Á½Ã´ëºÎÅÍ Àü·¡µÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø ¸éÃµ µÎ°ßÁÖ´Â Áø´Þ·¡²ÉÀÙ°ú Âý»ì, ´©·èÀ¸·Î ´ã±Ù ÀüÅëÁÖ·Î ÀºÀºÇÑ Çâ±â¸¦ ÀÚ¶ûÇÑ´Ù. Ãæ³² ´çÁø±ºÀÇ ¸éÃµÀº Áø´Þ·¡ ²ÉÀÇ °íÀåÀÌ´Ù. µÎ°ßÈ´Â Áø´Þ·¡ ²ÉÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù.
¾ËÄÝµµ¼ö°¡ ´Ù¼Ò ¼¾ 18µµÀÇ ¼úÀÌÁö¸¸ ¼ú¸À¿¡ ºüÁö¸é ÃëÇÏ´ÂÁöµµ ¸ð¸£°í °è¼Ó ¸¶½Å´Ù°í ÇØ¼ ÀÏ¸í ‘¾ÉÀº¹ðÀÌ ¼ú’ÀÌ¶ó°í ºÒ¸°´Ù.
¹®´ëÅë·ÉÀº ‘Á¤ÀüµÕÀÌ’·Î ÅÂ¾î³ª 1976³â ÆÇ¹®Á¡ µµ³¢ ¸¸Çà »ç°Ç ¶§´Â ±ºÀÛÀü¿¡ ÅõÀÔµÆ´Ù. 42³â ¼¼¿ùÀÌ Áö³ª µ¿°©³»±â ºÏ ¿©¼ºÀÇ ¾Æµé°ú ½ÉÀº µ¿°© ¼Ò³ª¹«¿¡ ¼¼°èÀÇ ½Ã¼±ÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. Àü¹æ¿¡¼± Æ÷È°¡ ²÷ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´ø 1953³â 4¿ù 5ÀÏ ³ó¸²ºÎ´Â ½Ä¸ñÀÏÀ» ¸Â¾Æ ¼Ò³ª¹« µî 2,500¸¸ ±×·çÀÇ ¸ð‘òÀ» Àü±¹¿¡ ½É¾ú´Ù. ÀÌÈÄ ´Ü±â°£¿¡ »ê¸²³ìÈ ¿îµ¿Àº ¼º°øÀ» °ÅµÎ¾ú´Ù. Áø´Þ·¡ ²É Çâ±â °¡µæÇÑ ÇÑ¹ÝµµÀÇ º½, ÆòÈÀÇ ¼Ò³ª¹«´Â ‘Á¾Àü(ðûîú)µÕÀÌ’°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ»±î.
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