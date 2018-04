A : Oh, you freaked me out,

Liz! I didn’t hear you come in.

오우, 깜짝 놀랐어, 리즈! 네가 오는 것을

못 들었거든.

B : What makes you so surprised?

무엇이 널 그렇게 놀라게 했어?

A : Nothing! I was just chatting with



Sam about his bachelor party.아무것도 아니야! 총각 파티에 관해 쌤과얘기 중이었거든.B : What plans have you made for it?My instinct tells me that you twoare up to some kind of monkey business.무슨 계획들을 짰어? 내 본능적인 느낌인데너희 둘이 어떤 옳지 못한 일을 꾸미는 것 같아.

