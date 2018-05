A : Hey, where is Rob? I thought he was

having lunch with us.

저기, 랍은 어디 있어? 우리랑 함께 점심

먹을 줄 알았는데.



B : He just called me to say he can’t come.

그가 막 전화를 했는데 올 수 없다고 하네.



A : Why not? I thought this was his favorite



restaurant.무슨 일이야? 나는 이곳이 그가 가장 좋아하는레스토랑이라고 생각했는데.



B : It is, but he said he’s feeling under the

weather. He has a bad cold.

맞아, 하지만 그는 조금 아프다고 말했어.

그는 감기에 걸렸어.

A : I hope he feels better soon.

나는 그가 곧 나아지길 바래.

