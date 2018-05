사진 : 김성령 SNS 디지털미디어국 webmaster@iusm.co.kr

미스코리아 출신 배우 김성령이 발리에서 찍은 사진에 대한 누리꾼들의 관심이 뜨겁게 달아오르고 있다.

김성령은 앞서 자신의 사회관계망서비스 계정을 통해 "#so #good #😎🤗😁😍 사진 better than 실물"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김성령은 어깨가 훤히 드러나는 검정색 티셔츠와 짧은 바지를 입고 발리 시내를 거닐고 있는 모습이 담겨 있다. 또 다른 사진에서는 한 건물 앞 계단에서 환하게 웃는 모습이 담겨 있다.

특히 그녀의 50대라는 나이를 무색케 하는 동안 미모와 굴욕 없는 환상적인 각선미가 눈길을 끌고 있다.

한편, 김성령은 과거 방송에서 젊음을 유지하는 방법으로 “이마씨와 햄프씨드 등 슈퍼 푸드를 즐겨 먹고 필라테스와 오일마사지를 즐긴다”고 밝혔다.

