A : Have you heard of Jack’s success

in America?

너는 미국에서 잭의 성공에 대해 들어본

적 있니?



B : No, I haven’t. What about it?

아니, 들은적 없어. 그게 어떤건데?



A : He went to the States with a small budget

to open a jewelry shop.

Believe it or not, he is a millionaire now.



Do you want to invest in his businessif possible?그는 보석가게를 열기 위해 적은 예산을가지고 미국으로 갔어. 믿을지 모르겠지만,지금은 백만장자야. 가능하다면 너도 그의사업에 투자하길 원하니?



B : Sorry, but I’m gun-shy after my similar

business failed.

미안해, 하지만 나의 비슷한 사업이 실패한 후

두려워 졌어.

