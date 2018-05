A : What’s with you today? You seem upset.

오늘 네게 무슨 일 있어? 화가 나 보여.

B : My girlfriend wants to split up for no

good reason.

내 여자친구가 별 이유 없이 헤어지길 원해.

A : What’s happening? I thought you got

along well.

무슨 일이야? 너희들 잘 지낸다고 생각했어.



B : She’s mad because I didn’t give her abirthday gift although she kept sayingshe didn’t want one.왜냐하면 그녀는 생일 선물을 원하지않는다고 계속해서 말해 놓고선 선물을 주지않았다고 화가 났어.A : You’d better read between lines whendealing with women.여자를 대할 땐 속뜻을 읽어야 해.

