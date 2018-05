A : I’m really upset with Jackson.

나는 정말 잭슨에게 화가 났어.

B : Why?

왜?

A : He often teases me about

my Aussie accent and

even mimics it in front of others.



I think he’s such a smart aleck.그는 종종 나의 호주 말씨에 대해놀리고 심지어 그것을 다른 사람들앞에서 흉내내. 나는 그가 매우건방진 녀석이라고 생각해.B : I think he just needs to grow up.나는 그가 단지 성숙해질 필요가있다고 생각해.

