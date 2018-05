A : Why don’t we hold a debating

competition in Ulsan?

우리는 울산에서 토론 대회를

개최하는 게 어떻겠니?

B : I think it’s a good idea since

debating is a necessary English

skill.

나는 토론하는 것이 필수 영어 기술이

기에 그것은 좋은 아이디어로 생각돼.

A : Yeah, we should suggest it to the



education office.그래, 우리는 교육청에 그것을 제안해야 해.



B : Well, I don’t want to throw a wet

blank on your idea, but I think

it’s going to be difficult.

음, 나는 너의 생각에 찬물을 끼얹고

싶지는 않지만, 나는 그것이 어려우

리라 생각해.

