그레이스리, “어머나 세상에” 풍만한 볼륨감 멋지고 아름다운 미소 ‘주목’

사진 : 그레이스리 SNS 디지털미디어국 webmaster@iusm.co.kr

방송인 그레이스리가 온라인상 뜨거운 관심을 모으고 있는 가운데, 그녀가 자신의 에스앤에스를 통해 공개한 사진이 눈길을 끌고 있다.

그레이스리는 앞서 자신의 사회관계망서비스계정에 “Thank you for taking this photo @miriamq888 😊 watching my friend, effervescent bride @missheiding capturing beautiful moments with her friends and family before walking down the aisle 😍”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그레이스리는 카페를 배경으로 보라색 원피스를 입고 앉아 어느 한 곳을 바라보고 있다.

특히 그레이스리의 시스루 원피스 속 보이는 그녀의 풍만한 볼륨감이 보는 이들의 시선을 사로잡고 있다.

이 사진에는 “정말 예뻐요”, “항상 멋지네요”, “매우 아름다워요”, “어머나 세상에”, “우아해요”, “멋지고 예쁜 미소😍❤❤❤🌷🌹” 등 여러 댓글들이 달렸다.

한편, 그레이스리는 현재 필리핀에서 수년 째 방송인으로 활동을 이어가며 인기를 끌고 있다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의