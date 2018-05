A : John, why is Smith so upset?

존, 왜 스미스가 저렇게 화나 있어?

B : Did you do something to him?

그에게 뭔가 한것 아니야?

A : Well, I just asked him to say hello

to his wife.

글쎄, 그냥 와이프에게 안부 전해

달라고 말한 것 밖에 없는데.



B : You must have known thatmentioning his ex-wife wouldupset him. You should have letthe sleeping dog lie.걔한테 전처 얘기하면 얼마나 화 내는데니가 그걸 몰랐구나.잠자는 사자의 코털을 건들지 말았어야했는데.

