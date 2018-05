A : Audrey, do you know why

Mr. Park feels so down today?

오드리, 오늘 미스터 박이

왜 기분이 안 좋은지 아니?

B : No, I have no clue. Why?

아니, 전혀 모르겠는데. 왜?

A : He acted strangely in the meeting.



He split hairs about every issue.그는 회의에서 이상하게 행동했어.그는 모든 건에 대해 시시콜콜 따졌어.B : Maybe, he didn’t get thepromotion he wanted.아마도, 그가 원했던 진급을 하지못했나 봐.

