울산시립합창단, 가수 BMK·박수용재즈퀸텟과 재즈무대

▲ 울산문화예술회관은 5월24일 오후 8시 울산문화예술회관 대공연장에서 울산시립합창단이 기획공연 가족음악회 ‘Jazz In Ulsan 2018’을 선보인다. 사진은 지난 공연 모습.

▲ 인기가수 BMK

▲ 박수용재즈퀸텟

5월 24일 오후8시, 문화예술회관 대공연장 ‘Jazz In Ulsan’







가족과 함께 감상할 수 있는 아름다운 재즈 무대가 펼쳐진다.



울산문화예술회관은 5월24일 오후 8시 울산문화예술회관 대공연장에서 울산시립합창단이 기획공연 가족음악회 ‘Jazz In Ulsan 2018’을 선보인다.



울산문화예술회관에 따르면, ‘Jazz In Ulsan’은 박수용재즈퀸텟의 라이브 반주와 화려한 무대를 연출해 시민들에게 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.



1부는 미국을 비롯한 유럽 전역에서 사랑받고 있는 재즈 피아니스트이자 작곡가 Will Todd(윌 토드)의 ‘Jazz Missa Brevis’로 시작한다. 다양한 재즈 스타일을 담고 있는 곡으로 울산시립합창단이 한국에서 초연한다. 이어 Bob Chilcott(밥 칠콧)의 ‘Nidaros Jazz Mass’(니다로스 재즈미사)를 들려주며 재즈의 선율과 아름다운 하모니가 결합된 특별한 무대를 선보인다.2부에서는 박수용재즈퀸텟이 Frank Sinatra(프랭크 시나트라)의 ‘MY way’와 Dave Koz(데이브 코즈)의 ‘You Make Me Smile’을 들려준다.이어 3부에는 가수 BMK가 출연해 ‘사랑일 뿐이야’, ‘물들어’, ‘아름다운 강산’을 열창하며 폭발적인 가창력을 보여준다.마지막 무대에서는 합창곡으로 편곡한 ‘말하는 대로’와 루이 암스트롱의 ‘What a wonderful World’, 시립합창단과 BMK가 함께 꾸며가는 ‘꽃피는 봄이 오면’을 들려준다.입장료 Vip석 2만 원, R석 1만 원, S석 7,000원, A석 5,000원.(회관회원 30%, 단체 10인 이상 20%, 학생 50% 할인). 예매 및 공연 문의 울산문화예술회관 누리집(http://ucac.ulsan.go.kr), 052-275-9623~8로 하면 된다.

