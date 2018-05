A : How’s your business going?

당신의 사업은 어떻게 진행되고

있나요?

B : Well, it’s all right at the moment,

but the IT industry’s been in

a slump for a while.

글쎄, 지금은 괜찮지만, IT산업이

한동안 불황에 빠졌었어요.

A : Will you take any measures to



work out the problem?당신은 그 문제를 해결하기 위한 어떤조치들을 취할 건가요?B : I’m going to take a survey ofsome markets in Asia.난 아시아의 몇몇 시장에 대해 조사할예정입니다.A : You’re thinking outside the box.당신은 새로운 사고를 하고 있군요.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의